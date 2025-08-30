Apostant sobre segur
Aquest dilluns torna a la programació El Hormiguero després dels rescalfats estiuencs. És el programa estrella, ja sense discussió per l’efecte gasosa de La revuelta de Broncano, en la prèvia dels espais nocturns de primera hora (ens neguem a acceptar l’anglicisme sense sentit de l’access al prime time). I Pablo Motos ha optat per la sempre encertada saviesa popular que diu allò que “els experiments, a casa i amb gasosa”. Així que els convidats dels tres primers dies estan escollits en base que funcionaran. Potser una miqueta casposos i anacrònics amb els imperants temps televisius que corren, però va a cop segur. Així que dilluns passaran pel plató de Trancas i Barrancas Bertín Osborne, en ple reciclatge del seu personatge, i Sergio Ramos, que continua sense assabentar-se que el seu temps futbolístic ja ha caducat. Dimarts, Joaquín Sánchez i la seua esposa, Susana Saborido, promocionaran el seu programa a Atresmedia i dimecres, Arturo Pérez Reverte, el flagell de Pedro Sánchez, i Esther Expósito. Les audiències dictaran sentència, però aquesta sembla més que clara.