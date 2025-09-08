Això sí, amb unes rialles
Antena 3 ha posat en mans de l’exfutbolista Joaquín Sánchez i de la seua esposa, Susana Saborido, la seua sort en la nit dels dissabtes de cara a la temporada que acaba d’arrancar. I no li ha anat gens malament. El seu Emparejados, que va per la segona temporada (es va estrenar el 5 de setembre del 2024), va enganxar l’audiència. Natural. La tirada de Joaquín, des que triomfava al Betis, és notable i la seua esposa es complementa molt bé amb ell. A Emparejados, hi van sense mals rotllos i en un clima la mar de distès, parelles sentimentals, germans, pares i filles, gendres i sogres... a parlar de les seues coses i a passar-s’ho d’allò més bé. L’estrena la va protagonitzar Bertín Osborne, que va acudir al plató amb la seua filla Alejandra. Van riure molt i ell va confessar que s’acaba de fer la vasectomia que, pel que sembla, ja estava tardant a passar pel quiròfan. Però s’hauria de dosificar més. Encara no hem oblidat el seu pas per TCMS. Dilluns va obrir El Hormiguero de Pablo Motos amb Sergio Ramos entrant des de Mèxic. Cinc dies després convidat a Emparejados. És que no hi havia ningú més disponible?