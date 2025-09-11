Una revolta guerrera
Ha tardat una setmana més que el seu competidor més directe, però ha tornat. David Broncano estrena la segona temporada de La revuelta a La 1. I pel que sembla ho ha fet amb ganes. De moment amb els cabells grocs, seguint el camí marcat per Lamine Yamal, i també per Lewandowski al Barça. Ni dilluns ni dimarts va poder superar Pablo Motos però va provar-ho (17,2 a 16,1 el primer dia i 16,8 a 15,1 el segon). No està gens malament. Bàsicament tampoc han canviat gaires coses a can Broncano. Fins i tot canviar el “Força València” del bombo per “Força Palestina” va sonar una miqueta a postureig. El millor va ser l’homenatge en el seu retorn al plató als BRIF (això és, la Brigada de Reforç en Incendis Forestals). Tant merescut com ignorat en altres cadenes. Fins i tot es va vestir com ells (un altre postureig), però vaja, bé. Dimarts va optar per portar la sempre recurrent Mariló Montero per estirar-li la llengua sobre les corrides de toros en aquest país, tenint en compte que Montero és confessa tauròfila. Hi va haver baralla dialèctica i les xarxes, qui si no?, van treure fum.