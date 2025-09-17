Bons reflexos a RTVE
Reflexos, rapidesa i múscul, va exhibir RTVE amb la mort de l’actor i director Robert Redford. Poc després de confirmar-se la notícia va modificar sobre la marxa la programació de La 1 per col·locar, després del Late Xou de Marc Giró, Dos hombres y un destino (George Roy Hill, 1969), una de les seues pel·lícules més populars, compartint protagonisme amb Paul Newman, i donant vida a dos dels més cèlebres bandolers de l’Oest americà, Butch Cassidy i Sundance Kid. Bé per RTVE que va demostrar, a més, que té el cap en coses importants, més enllà de si anirà a Eurovisió el 2026 o si se celebrarà o no, una cosa arrossegarà l’altra, el Benidorm Fest. El cas és que amb Redford se’n va un dels últims grans que quedaven amb vida del Hollywood més clàssic. Gran actor, excel·lent director que va saber barrejar talent amb la seua celebrada fama de seductor a la petita pantalla, que no es va correspondre en la seua vida privada, en la qual va ser extremadament gelós. Filantrop i activista va ser també el promotor del festival de Sundance, una icona del cine independent.