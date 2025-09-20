Descobrint el ‘NO-DO’
Excel·lent acollida la de l’estrena de Los archivos secretes del NO-DO a La 1 que amb un 15,0 va superar fins i tot La Revuelta que es va emetre justament abans. Potser va ser la novetat (queden encara quatre entregues per emetre) però també, almenys això creiem a casa, va influir-hi el fet que va atreure un doble sector d’espectadors: el d’una determinada edat que estava acostumat veure’l al cine (s’havia d’emetre obligatòriament) el capítol corresponent, abans de la projecció de la pel·lícula de torn. I l’altre, un sector molt més jove que no tenia ni idea de què era i què tractaven els Noticieros y Documentales del franquisme. En qualsevol cas, de secrets més aviat pocs, però com a divulgatiu, un deu. Potser el més nou va ser veure com Franco va censurar a finals dels 50 el reportatge de Pierre Lagaillarde, fundador de l’OAS, passejant amb la família per Madrid, no fos cas que s’emprenyés De Gaulle. I no toc afectuós a premsa de RTVE, l’entrevista censurada va ser a la cineasta Ana Mariscal i no a Silvia Marisca, l’actriu mexicana. Aquesta va nàixer el 1946, i encara viu.