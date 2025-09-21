Els bloquejos de ‘La Voz’
Ha tornat La Voz a Antena 3. Novament amb el lideratge en l’audiència, cosa que no constitueix cap sorpresa. I més enllà de la seua excessiva durada perquè, pel que sembla no ho saben, hi ha gent que treballa els dissabtes, el concurs incorre en dos defectes que no només no es resolen, sinó que s’agreugen en cada edició. Primer. Cada vegada els coaches són més protagonistes que els concursants, quan hauria de ser exactament el contrari. Aquesta vegada les estrelles són Pablo López, més líder que mai, Malú, Sebastián Yatra, que ha tornat, i Mika, el cantant britànic libanès, que debuta. Segon. Per si ja resultava absurd el bloqueig als seleccionadors, ara existeix el Superbloqueig. Per si no ho saben, qualsevol dels quatre pot impedir que un d’ells pugui tenir el cantant escollit per al seu equip. Tret per fer ganyotes i postureig cada vegada que això passa (i ara ho fa en totes), no creuen que els grans perjudicats són els cantants? Perquè en realitat el que passa és que no poden escollir en quines mans desitgen estar per intentar guanyar el programa.