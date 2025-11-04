Amb qui han empatat?
D’acord. Acceptem, faltaria més, que cadascú veu la televisió que més li agrada. Dit això, ens fem creus que Mediaset basi tota la seua estratègia per recuperar el lideratge perdut, i d’això fa un any llarguíssim, en els realities. De fet, Telecinco no tindria sentit sense Supervivientes, Gran Hermano i La isla de las tentaciones. Finalitza ja la temporada hondurenya, aquesta setmana comencen a caminar els altres dos.
La seua audiència és acceptable, sí, però està multiplicada per les xarxes socials (la veritable raó de ser) i per l’efecte altaveu de la resta de programes de la casa que converteixen en estrelletes, la majoria fugaces, persones anònimes, que no els coneixen ni a casa seua, sobreactuades, amb baralles, la majoria ridícules, elevades a la condició de temes d’estat. Però la realitat posa cadascú al seu lloc. Fora de Mediaset no tenen més vida que l’anonimat. Però, en fi, tots a la seua. Durant les properes setmanes, a Fuencarral, no es parlarà de res. I per això, Antena 3 i RTVE els han avançat, el mateix que TV3 a Catalunya.