Fins i tot fa mal als ulls
Amb la que està caient ara mateix, el tema pot semblar insignificant però no per això deixa de fer mal als ulls cada vegada que ho veiem al web de Tr3ce en la seua programació dels divendres. Sí, és una cadena minoritària, i rebutjada per alguns pel seu posicionament ideològic, però això no impedeix que sigui una espècie d’irreductible reducte on, plataformes al marge, el cinèfil encara pot trobar pel·lícules d’antany que en el seu dia van marcar postura a les sales comercials.
Doncs bé, cada divendres, a les 22.00 hores, la cadena emet dins del seu espai Clàssics un títol emblemàtic. Fins aquí tot correcte, però és que a la seua pàgina oficial continua constant que qui el presenta, i modera després la tertúlia d’experts, és José Luis Garci, que va conduir l’espai des del 2021 fins al 2024. Ja ho vam lamentar llavors i ho continuem lamentant ara. Garci ho va deixar per disparitat de criteris amb la cúpula directiva. Ho va deixar i ja està, com també va deixar en el seu dia l’exemplar ¡Qué grande es el cine! a La 2. Però, sisplau, deixin d’enganyar el personal.