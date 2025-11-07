El best-seller de l’any
Des d’ahir, Reconciliación, l’autobiografia de l’emèrit, ja es troba a les llibreries franceses. Però no corrin. No cal que facin una escapada a Perpinyà per comprar-lo, com es feia durant la Transició per extasiar-se amb les pel·lícules prohibides per la censura d’aquí. En menys d’un mes arribarà, i en castellà, als punts de venda autoritzats a Espanya.
El llibre va camí de convertir-se en el best-seller de l’any i el regal, gairebé obligat, aquest Nadal. La campanya de promoció ha estat molt intel·ligent. De fet, els interessats no han hagut de fer res, simplement seguir el corrent. Per entregues, a petites dosis, ja es coneixen la major part dels capítols, sàviament dosificats en les últimes setmanes, i en totes les tertúlies, les oficials, les serioses i les més frívoles han aparegut els inevitables “borbonòlegs” de rigor que han disseccionat el que ha dit, i el que no ha dit, Joan Carles I. A favor o en contra, aplaudint-lo (poc, la veritat) o injuriant-lo, el cert és que les seues confessions no han deixat ningú indiferent.