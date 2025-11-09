Estava més que cantat
Ja ho vam escriure aquí mateix, encara que era tan evident que no té cap mèrit haver-ho fet: amb les memòries de l’emèrit, una de les grans beneficiades (a més de Planeta) havia de ser Bárbara Rey. Era igual si a Reconciliación sortia o no esmentada. Ha estat que no. Però això no ha impedit que ahir divendres aparegués a peu de carrer, això sí, i perseguida pels reporters a totes les cadenes i programes: des d’Ana Rosa a Telecinco, a Más vale tarde a La Sexta o Malas lenguas a La 1.
Arran de les seues escarides respostes (“Si parlo cremarà Troia” o “Si s’esmentessin totes les seues amants es necessitaria l’Espasa”), ja sabem que no li ha agradat gens l’omissió. Als platós també han rigut molt, sobretot amb el paràgraf del llibre en què assegura que, malgrat les relliscades-cosa d’homes, el gran amor de la seua vida ha estat la Sofia, la reina emèrita. Vist això, no ens estranyaria que aquest divendres vinent Bárbara acudeixi com a gran estrella convidada a De viernes de Mediaset. Ah, i la Sofia ja no llueix l’anell de promesa als actes oficials.