El calb de la loteria
Ara que s’acaba d’estrenar l’últim curt promocional del sorteig de la Loteria de Nadal (cinc minuts escassos en la seua versió estesa) ens acaba d’arribar la notícia de la mort del britànic Clive Arrindell (1950-2024). Potser molts dels que ens estan llegint ara mateix no saben a qui ens estem referint, però si afegim que es tractava del “calb de la loteria”, que ens va acompanyar, incitant a jugar, des del 1998 fins al 2006, als sons d’una inoblidable melodia, perquè tret de la veu en off l’espot promocional no tenia diàlegs, la cosa ja canvia. Actor bregat en el teatre, amb la motxilla carregada d’obres de Shakespeare, va fer també els seus primers passos en el cine i en sèries televisives però on va assolir l’estatus d’estrella mediàtica va ser a Espanya amb l’anunci en qüestió, sempre en blanc i negre. Retirat de la vida pública va escollir l’anonimat i, si no hagués estat per una filtració d’un venedor de loteria espanyol, amic seu, no hauria transcendit la seua mort. Sens dubte, els sortejos, a partir d’ara, ja no seran els mateixos sense ell. Diferents potser sí, però iguals, no.