Paciència amb ‘Aquí la Terra’
Aquí la Terra, la versió en català de La 2 Cat del clàssic Aquí la Tierra de La 1, ja ha complert els seus primers cinc dies de vida. I, malgrat que en altres programes sobraven quatre emissions per emetre’n un judici, en aquest cal incidir en el fet que es pot tenir paciència amb ell. Aquí la Terra, que per cert és l’únic, de tots els que emet La 2 Cat, que està fet des de Prado del Rey i no a Sant Cugat, va arribar gairebé sense publicitar-se i es passa una hora abans que l’Aquí la Terra, que ja fa onze anys que està en antena i amb uns índexs d’audiència tan inesperats com sorprenents. Va començar amb un 1,9 (fluix, la veritat) però ha acabat amb un 4,9. Així que no demanem tallar caps encara. El presenta, en directe, igual que l’altre, Jacob Petrus (Manresa, 1976), cosa que fa que s’arrisqui a un col·lapse mental, i és exactament el mateix: reivindicació del medi ambient, informació meteorològica, reivindicació del sector primari, amor al territori i divulgació de costums i receptes tradicionals de quilòmetre zero. I tot en mitja hora. Així que paciència i temps al temps.