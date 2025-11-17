De veritat, interessa tant?
L’audiència va dictar sentència. De viernes va ser el més vist de la nit amb un 14,3 superant el fins ara líder d’aquesta franja horària, La Voz d’Antena 3, que es va quedar amb un 12,3. Dit això, cal que ens preguntem si realment interessa tot el que pugui dir Francisco José Rivera Pantoja (Madrid, 1984), fill de torero i de folklòrica. El xaval ja té 41 anys i segueix sense ofici (el de DJ i cantant, a part d’una broma, no deixa de ser un hobby) però amb molt benefici, perquè des del seu naixement ha estat pastura d’exclusives. Primer les cobraven els seus mentors i quan ja va ser major d’edat, ell: baralles familiars, amb mare i germana, romanços i ruptures, addiccions diverses, malalties, pèrdua i guany de quilos, dels físics... tot convenientment comentat en revistes del cor i platós televisius. Ara ha tornat a la càrrega amb una entrevista en exclusiva a Atresmedia i les seues repercussions enfrontant-se a tertulians i col·laboradors. I el que és més curiós és que d’aquests dos programes en viuen els programes satèl·lits. La veritat, ja tot sona a déjà-vu.