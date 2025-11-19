‘Crims’ no té sostre
Segona entrega de la nova temporada de Crims a TV3 i segona victòria en audiència. Si en l’estrena va fregar, a Catalunya s’entén, el trenta per cent d’audiència, superant fins i tot Rosalía que va visitar Broncano a La 1, aquest dilluns, el company Carles Porta va aconseguir un 23,2, que és una autèntica barbaritat. I estem parlant de la segona entrega d’una trilogia centrada en el doble assassinat comès a Bellvitge l’octubre del 2004.
La veritat és que aquest periodista que va fer els seus primers passos professionals a SEGRE té la mà trencada en aquest camp. Després de cobrir etapes amb altres temes i empreses, ha trobat la pedra filosofal de l’èxit explicant truculents successos tractats amb asèpsia i neutralitat. Ara està a la cresta de l’onada mediàtica, bé, de fet, ja fa temps que s’hi manté. Fins i tot el mercat nord-americà s’ha fixat en el seu cas favorit, els crims de Tor. Però alerta si l’interès va més enllà d’un reportatge periodístic al New York Times. El cas de Tor no accepta doblatges ni en anglès ni en castellà.