No és una broma, va de debò
A casa se’ns han posat els pèls com escàrpies quan hem llegit que RTVE acusa Àustria de polititzar Eurovisió. Cómooor? Espanya acusant Àustria de polititzar el festival més polititzat del món mundial des del minut zero de la seua fundació? O és que ja no recordem com RTVE, a instàncies del franquisme, va moure totes les influències hagudes i per haver perquè Massiel i el seu La, la, la derrotessin a casa la Pérfida Albión i s’emportessin el trofeu cap a Madrid perquè afavoria la imatge aperturista del règim el 1968?
Si és que des de la primera edició es va veure el companyonatge dels vots entre països germans primer i d’àrea d’influència després. El que ja van denunciar, amb ironia, tant José Luis Uribarri primer i José María Íñigo després... La geopolítica musical, deien... Ara Àustria s’ha decantat perquè Israel segueixi en el certamen. I Espanya ja s’ha mullat, potser prematurament, en sentit contrari. Tots mouen fitxa mentre la UER encara no ha dit res. Com prescindirà del principal patrocinador de l’esdeveniment?