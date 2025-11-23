Una road movie que funciona
Una mica contra pronòstic i sorprenent fins i tot a la mateixa casa, resulta que Hasta el fin del mundo, la barreja de road movie i reality de La 1, està funcionant en la nit dels dimecres. Si en l’estrena va arribar al 15,1 (la novetat també influeix), en la segona entrega va assolir els 14,2, que no està gens malament. Analitzat fredament, no és gran cosa: un grup de coneguts i saludats s’embarquen en l’aventura de córrer per Sud-amèrica sense mòbils i amb una mínima dieta, basant-ho tot en la màxima dels marines nord-americans: adaptar-se, improvisar i... Entre els participants en aquesta odissea homèrica hi ha, entre altres de menys coneguts, Cristina Cifuentes, sí, ella mateixa, Yolanda Ramos, Jedet, Rociíto Carrasco i Alba Carrillo. I aquí volíem arribar. Bé està que TVE promocioni els seus continguts als llocs televisius més insospitats, però portar Alba Carrillo en directe al descans del recent Espanya-Turquia per parlar del xou com si hagués agafat un avió i hagués arribat a l’hora del partit, sabent que porta gravat i editat fa bastantes setmanes... doncs no.