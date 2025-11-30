Lleida també va tocar Ondas
Dins dels fastos de celebració dels Premis Ondas d’enguany, i com no podia ser d’altra manera, Lleida també va tenir la seua representació. Un dels preuats guardons, en l’apartat del millor programa d’entreteniment televisiu, va anar a parar a mans de Página 2 de La 2 d’RTVE, que s’emet els dissabtes a les 13.00 hores però que en podeu gaudir quan vulgueu a RTVE Play. Fent bona aquella màxima, encunyada en el seu dia pel poeta Horaci, d’instruir delectant i que també es va apropiar en la nostra infància l’Editorial Calleja (ja sabeu, la de la dita “tienes más cuento que Calleja”), ha aconseguit fer amè un espai dedicat a la literatura. Estrenat el 4 de novembre del 2007, el presenta Óscar López. Doncs bé, una de les responsables de l’equip de producció és la lleidatana Mariona Coiduras, nascuda a Benavent del Segrià, professional de llarga trajectòria que també ha format part de l’equip del no menys prestigiós Crims de Carles Porta. Així que enhorabona a Página 2 i per descomptat a Mariona Coudiras per la part que li toca.