El gran fracàs del 2025
Ara que s’acaba l’any i és hora de fer balanç, cal convenir que si bé RTVE ha estat la que més ha crescut de manera exponencial (demà parlarem de la part bona), també és cert que va propiciar el pitjor fracàs del 2025: La familia de la tele. De fet, el programa va patir una mort anunciada. Contractar, amb contractes milionaris, els desterrats de Sálvame va ser un error. Des d’aquella promo en què es veia María Patiño, Belén Esteban i Kiko Matamoros caminant per les rajoles grogues d’El màgic d’Oz rumb a Prado del Rey ja es va intuir que no funcionaria. La rua, exagerada en tot, per escenificar el que van denominar “el retorn” a casa provocava vergonya aliena i ja al plató, tots van demostrar des de descontrol fins a desmesura aconseguint que els habituals de La 1 els donessin l’esquena. De fet, després del fiasco, la família s’ha anat disgregant fins i tot abandonant el piset de Ten. Només María Patiño resisteix. Els altres, fins i tot la Belén, que torna momentàniament a La 1 com a pastissera, s’han retirat a les seues casernes d’hivern.