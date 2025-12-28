RTVE, triomfadora de l’any
Analitzant a fons cada cadena en obert en aquest país, no hi ha dubte que la gran triomfadora del 2025 ha estat RTVE. Després d’estar enfonsada en la misèria, ha sabut fer un gir cap a la modernitat (fiasco de La familia a banda, malgrat que va ser un gir cap a la caspositat) per remuntar posicions i quedar-se a un pas de la líder Atresmedia, superant amb escreix Mediaset, de la qual parlarem demà. L’arribada de José Pablo López com a president de la casa amb noves idees ha acabat sent d’allò més positiva. Li va fer una bona remenada a la programació nocturna amb la contractació, polèmica d’altra banda pel seu elevat cost, de David Broncano per posar-lo al capdavant de La revuelta. A casa no ens agrada el seu humor i la seua dicció és deficient, però sens dubte ha estat, el seu, el programa de l’any, ben complementat amb el Futuro imperfecto d’Andreu Buenafuente, encara que aquesta era una aposta guanyadora. Aquests dos programes, juntament amb els informatius i troballes com Mañaneros, Malas lenguas o Directo al grano, han rubricat una temporada redona.