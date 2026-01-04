Nézet-Séguin, el ‘catxondo’
El qualificatiu del titular no és nostre, encara que el compartim totalment. El va encunyar durant la retransmissió el donostiarra Martín Llade en el seu novè esdeveniment consecutiu des que el 2017 va substituir l’enyorat José Luis Pérez de Arteaga, mort com a conseqüència d’una leucèmia. I la veritat és que el debut del canadenc, el primer nord-americà (que no estatunidenc) a pujar a l’escenari de la Sala Daurada del Musikverein vienès per dirigir la Filharmònica de Viena, Yannick Nézet-Séguin, als seus 50 anys, va insuflar aire fresc a un concert que semblava ancorat en la més immobilista tradició. Li va donar alegria, ritme i bon rotllo en una actuació que es recordarà en anys. Fins i tot, ningú no ho havia fet, dos peces de compositores femenines, i va arribar al clímax quan va dirigir el tancament de la Marxa Radetzky des del pati de butaques, al costat del públic, deixant l’orquestra sola a l’escenari. Però malgrat aquests instants de modernitat, la pregunta és: per quan una dona al capdavant del concert? El 2026, no. Ja s’ha anunciat el rus Tugan Sókhiev.