SEGRE
José Carlos Miranda

José Carlos Miranda

Res, que van a la seua

Creat:

Actualitzat:

Mentre Atresmedia ho basa tot en programes blancs i familiars i RTVE s’atansa al lideratge potenciant informatius i espais d’entreteniment, Mediaset segueix a la seua. Encadenant un reality rere un altre i potenciant els mals rotllos entre tertulians, en viu i en directe, als teatrets del cor. I així li va. Ara ja està promocionant l’últim xou. Casados a primera vista, que era un programa que va estrenar Antena 3, amb discret èxit, el 2018. El recorden? En comptes de cites a cegues, la cosa anava de casaments a cegues. Sense validesa a Espanya (crec que les oficiaven a Mèxic) una parella acceptava casar-se sense conèixer-se i al cap d’un mes de convivència havien de decidir si seguien junts o ho deixaven córrer. Després d’un rigorós càsting, ells i elles apareixien amb cossos esculturals per formar parelles gais, lèsbiques o hetero. La veritat és que resulten més interessants i menys guionitzades les reunions a First Dates, o pel cap alt, els pactats adulteris de La isla de las tentaciones. Resulta tot més divertit. Malgrat que mai no se sap, les xarxes, de vegades, obren miracles.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking