Res, que van a la seua
Mentre Atresmedia ho basa tot en programes blancs i familiars i RTVE s’atansa al lideratge potenciant informatius i espais d’entreteniment, Mediaset segueix a la seua. Encadenant un reality rere un altre i potenciant els mals rotllos entre tertulians, en viu i en directe, als teatrets del cor. I així li va. Ara ja està promocionant l’últim xou. Casados a primera vista, que era un programa que va estrenar Antena 3, amb discret èxit, el 2018. El recorden? En comptes de cites a cegues, la cosa anava de casaments a cegues. Sense validesa a Espanya (crec que les oficiaven a Mèxic) una parella acceptava casar-se sense conèixer-se i al cap d’un mes de convivència havien de decidir si seguien junts o ho deixaven córrer. Després d’un rigorós càsting, ells i elles apareixien amb cossos esculturals per formar parelles gais, lèsbiques o hetero. La veritat és que resulten més interessants i menys guionitzades les reunions a First Dates, o pel cap alt, els pactats adulteris de La isla de las tentaciones. Resulta tot més divertit. Malgrat que mai no se sap, les xarxes, de vegades, obren miracles.