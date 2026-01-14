Torna el bon rotllo
Ha tornat El Foraster i com si no se n’hagués anat mai. La mateixa mecànica (per què canviar una cosa que funciona com una màquina perfectament greixada?) i el mateix bon rotllo de sempre. A Quim Masferrer només li va faltar començar amb aquell mític “com dèiem ahir...”. La seua primera parada en aquesta nova temporada va ser a Pinós, la localitat lleidatana del Solsonès, amb un cens de 280 habitants, i que presumeix de ser el centre mateix de Catalunya encara que els seus veïns, tots escampats en masies entre Vallmanya i Ardèvol, no es posen d’acord, segons es va veure en el programa, amb on és exactament el centre del centre. Fora d’això, hi va haver rialles, sorpreses i moments emotius com el de la Glòria, que viu sola a la seua masia, amb una cadira sempre preparada, a l’entrada, per a qualsevol visitant que es personi i que acudeix diàriament al cementiri a parlar amb el seu marit mort fa ara un any; o divertits com l’Hostal Mai Tancat, que no té habitacions i tanca els dilluns i dimarts. En definitiva, els de Pinós van demostrar ser “molt bona gent”.