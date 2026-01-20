Retallen l’Ana Rosa!
Ja és una evidència. A Mediaset el que funciona es manté i el que no, fora. Sense mitges tintes i amb menys paciència. A la franja matinal i de sobretaula també li ha arribat la reforma i la gran damnificada ha estat, sens dubte, El programa de Ana Rosa. Amb el que havia arribat a ser la Quintana i la seua productora per a l’empresa! Però les audiències manen i la proclamada “reinona” dels matins, que va perdre part del seu tron en una inexplicable sessió a la tarda per ocupar el buit de Sálvame (amb ell va començar tot) que no va arrelar en absolut, i el seu precipitat retorn als matins, tampoc. Així que, des d’ahir, l’arribada del clàssic i familiar El precio justo, a les 13.45 hores amb Carlos Sobera i Tania Medina, ha provocat un efecte dòmino. Vamos a ver s’ubica ara a partir de les 12.30, just abans del concurs, fet que fa que Ana Rosa Quintana es quedi amb 70, sí, 70 minuts menys de programa. La plantilla de col·laboradors d’A.R., amb la crisi a sobre, ha començat a reduir-se i això és només el principi. Caldrà anar retocant també continguts.