El retrobament més bonic
El Foraster és, ara mateix, el programa de TV3 que millor connecta amb l’espectador. I no fa falta mirar les audiències, que són magnífiques, només cal fixar-se en el bon rotllo i sintonia que desprèn el seu presentador, Quim Masferrer, allà per on passa. Sí, són imatges treballades per la productora primer i convenientment editades després, però dubto molt que difereixin en excés de la realitat, bàsicament perquè en un món dominat per les xarxes socials, les desavinences es difondrien amb una gran immediatesa. Però és que en el programa d’aquesta setmana, al poble de Tivenys, va passar una cosa impensable. Masferrer es va retrobar amb la Cinteta, una de les protagonistes del seu debut fa tretze anys a Benifallet. Sí, la que ballava, diàriament, amb el seu marit, el Miquelet, al menjador de casa seua, el Para que no me olvides –ell va morir el 2019 i viu ara a casa del seu net Josep i de la seua esposa Mari Carmen–. Masferrer no ho sabia i van acabar retrobant-se al programa. Va ser un dels moments televisius més emotius de la història d’aquest espai.