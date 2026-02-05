Un espíritu burlón
No va ser el més vist del dia però segur que a Lleida l’audiència va ser espectacular. Estem parlant del documental Rescate al límite que La 1 va emetre, immediatament després de l’Albacete-Barça, i que narra el fallit intent de rescat de l’alpinista lleidatà Juanjo Garra (1963) que va acabar morint, el 27 de maig del 2013, en el descens del Dhaulagiri. El documental, dirigit pel també lleidatà David Moncasi (1966), és un relat que no cau en el sensacionalisme i que explica el que va passar en aquesta desgraciada expedició que va costar la vida al Juanjo, el cos del qual no va poder finalment ser rescatat i allà segueix, a més de set mil metres d’altura, “al cel, on sempre volia ser”, segons explica el seu amic Miguel Ángel Corts. El documental no eludeix el fet de certa descoordinació inicial després de l’accident de Garra en el descens que va acabar amb una fractura de turmell que va ser, ateses les condicions climatològiques adverses, irreversible. Un homenatge per a un esportista que sempre estarà en la nostra memòria i aquells qui van lluitar fins al final per salvar-lo.