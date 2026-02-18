Mercedes, in memoriam
Els que ens hem criat davant d’un televisor, amb una única cadena en blanc i negre, no podrem oblidar mai Un millón para el mejor, considerat com un dels millors concursos que s’ha emès mai per la petita pantalla: des de Catalunya, i a més en directe. Estem parlant de 1968-1969, la seua època d’emissió i que consistia, presentat per Joaquín Prat primer i José Luis Pecker després, que els concursants havien de superar una sèrie de proves per aconseguir el premi màxim d’un milió de les antigues pessetes, que ara 6.000 euros semblarien xavalla. Doncs bé, ara ens hem assabentat que acaba de morir Mercedes Carbó (1930), que amb l’afegit de “de Figueras”, el cognom del marit, va ser de les poques que es va emportar el premi i que la va convertir en una figura mediàtica. En el concurs calia explicar la finalitat per la qual es participava. Va ser demolidora: “El meu secret fa un metre, té vuit anys i és subnormal” (expressió ara d’allò més incorrecta). Es va convertir en el paladí de les mares de discapacitats cerebrals.