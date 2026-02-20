Esteso es mereixia més
Res més lluny de la nostra intenció d’obrir ara un debat sobre si Fernando Esteso (1945-2026) era un mal, regular o bon actor i si les seues pel·lícules tenien el mínim nivell exigible per aspirar a premis i distincions. Però sí que cal convenir que el còmic aragonès va entretenir amb els seus treballs, la majoria dels quals formant parella amb Andrés Pajares, milions d’espectadors durant un parell de dècades polvoritzant rècords de taquilla a les sales comercials. Ja han passat vint dies de la seua defunció i cap cadena no li ha dedicat encara el més mínim homenatge. Sens dubte RTVE és el lloc més indicat per fer-ho, però res. Ni un Cine de barrio, ni un Historias de nuestro cine, ni un Imprescindibles (s’hi podria, per exemple, disseccionar el cine del destape de la transició, ara del tot incorrecte però llavors pràcticament imprescindible); ni tan sols, encara que només fos per cobrir l’expedient, un recopilatori a Viaje al centro de la tele. Res. Agradarà o no, però Fernando Esteso tampoc no es mereixia aquest sorollós silenci.