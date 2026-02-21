‘Polònia’, feliços 20 anys!
Sembla que va ser ahir i ja han passat 20 anys des que Polònia va debutar, el 2006, a TV3. Bé, si hem de matisar, es podria acceptar que de fet va començar a la ràdio amb Minoria absoluta i que va passar fugaçment, amb un estrepitós fracàs d’audiència, en castellà, a Antena 3 amb Mire usté. És que la conyeta catalana mai no ha arrelat a l’altiplà. El cas és que arribar a la pública catalana i besar el sant va ser tot un. Ningú no quedava exempt dels gags del programa de Toni Soler (de la corona cap avall) fins al punt que hi va haver un moment en què si un polític, del signe que fos, no apareixia al programa no era absolutament ningú. Ara l’efemèride l’han celebrat a consciència amb una memorable gala, emesa des del Teatre Victòria, en la qual no va faltar ningú i amb cameos breus, que per l’ego que tenen alguns suposava un autèntic repte, que ho van fer fins i tot millor. Així que felicitats, Polònia, i una confirmació per als seus milers de seguidors: tret d’un gir polític de 180 graus, hi ha programa per a uns quants anys més.