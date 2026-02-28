El Dani necessita millorar
Primer de tot, cal dir que no és gens fàcil substituir un programa tan consolidat com Futuro imperfecto i un conductor tan mediàtic com Andreu Buenafuente. Dit això, l’estrena d’Al margen de todo, de Dani Rovira, a La 1, va apuntar maneres, però no va ser suficient. No va aconseguir superar la competència (Antena 3 i Telecinco) malgrat l’efecte novetat. D’entrada, no sembla bona idea col·locar-lo immediatament darrere de La revuelta, que per a RTVE sembla far, guia i directriu de la seua programació nocturna. De fet, veient-lo, tenia molt de Broncano, fins i tot al plató. Mala planificació aquí per no semblar més del mateix. El contingut? Excessivament vintage l’entrevista inicial a José Sacristán i Luis Alegre, molt discreta i prescindible la secció Tías de cine, de Mónica Pérez, i original el tancament amb Patricia Espejo com a analista del programa, però el gag final (el de tornar a començar) només dona per a una entrega. Continuar així seria pesat. El millor? La secció del sempre impredictible Albert Pla com a guru de la IA. Original i molt divertida.