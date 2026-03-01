Sí, ‘Grand Prix’ ja és aquí
No pateixin. Hi haurà estiu. Així ho ha decretat RTVE al confirmar que ja s’ha entrat en la fase de càsting per escollir les dotze poblacions espanyoles que participaran en la nova edició de l’icònic Grand Prix. I per descomptat al capdavant hi haurà l’inimitable, inqüestionable i rei de les audiències televisives Ramón García (Bilbao, 1961). Sense ell, aquest concurs familiar ja no seria el mateix. Es va estrenar, com a tal, el 1995 i Ramontxu ja hi era. El 2005 es va passar a les autonòmiques per tornar el 2023 a la pública. A Ramón García, un animal televisiu on n’hi hagi, el recordarem per ¿Qué apostamos?, al costat d’Ana García Obregón, les campanades des de la Porta del Sol embolicat en la seua llegendària capa i acompanyant Anne Igartiburu, però sobretot per aquest concurs, la vaqueta, els troncs, les bitlles boges... i tantes i tantes proves que formen ja part de la memòria popular televisiva d’aquest país. Així que a esperar el dia exacte d’emissió i saber els aparellaments, amb molt més morbo que el sorteig de la Champions. Vaja, on anirem a parar!