L’últim rumor
Existeix una llei no escrita però que se sol complir en el 90 per cent de les vegades en què és necessari aplicar-la, que resa que quan es tracta de negociar una millora salarial o laboral en l’administració, empresa, o mitjà de comunicació, o estament similar, una de les parts, la que demana, és clar, deixa caure que té una oferta superior de la competència. La cosa a vegades funciona i d’altres, no. I aquesta és la qüestió. Josep Pedrerol està negociant la renovació del seu contracte amb Atresmedia i les coses no sembla que vagin gaire bé per al responsable d’El Chiringuito, programa de culte a Mega, una de les cadenes minoritàries de la plataforma. Doncs bé, el rumor que corre, ara mateix, pels passadissos de San Sebastián de los Reyes és que La 1 el vol per reforçar, encara més, la seua programació nocturna. No sabem si és veritat o no, però si ho és, i sense voler ser oracle de res, la pública cometria el mateix error que quan va intentar portar els supervivents de Sálvame a les seues tardes. No va durar ni un mes i és que el seguidor de La 1 vol programes d’un altre calibre.