Danys col·laterals
El futbol, en el que va del 2026, s’ha convertit en l’enemic número u de programes més que consolidats en l’audiència però que estan sent sistemàticament sacrificats, bàsicament al no haver de retardar els seus horaris habituals, per les respectives cadenes. A l’hora de repassar estadístiques, qui s’emporta la palma en el rànquing de damnificats és el Joc de cartes, de TV3, la batalla de restaurants catalans que presenta Marc Ribas. Ni més ni menys que fins en cinc ocasions ha estat “cancel·lat” en aquesta la seua novena temporada per no coincidir amb l’esport rei (Copa del Rei i Copa de la Reina) i amb el Barça com a gran rival. Això té, no tot han de ser males notícies, un aspecte positiu. Com que queden programes ja gravats per emetre, la presència de Ribas s’allargarà en el temps i, a l’estar ja gravant la temporada estiuenca, no es notarà a penes la transició.
L’altre gran perjudicat ha estat La revuelta, de La 1, amb canvis d’horaris (retardant-ne l’inici) o simplement no emetent-se. Aquí sí que les audiències s’han ressentit.