No deixar ningú enrere

Aquest cap de setmana, Vic acollirà l’XIè Congrés Estatal sobre Biblioteques Mòbils. Una biblioteca mòbil és un bibliobús. I això, que una biblioteca mòbil sigui un bibliobús, que sembla que no sigui res, és molt. I és molt perquè vol dir no voler deixar ningú enrere. No voler deixar ningú enrere de tenir accés als llibres i a la lectura en aquells municipis que no tenen biblioteca: un gran què del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en el nostre cas. I potser aquest Congrés no seria motiu d’aquest Cafè dels omesos si no fos perquè hi rebrà un més que merescut reconeixement Nati Moncasí, que és la cap de la Central de Biblioteques de Lleida i és qui fa una aposta decidida pels bibliobusos de les Terres de la plana de Lleida i del Pirineu. L’un és el Garrigues-Segrià, que arrenca el mateix any que Nati Moncasí es fa càrrec de les biblioteques de Lleida de la Xarxa de Biblioteques de Catalunya. El Garrigues-Segrià atén un total de 24 nuclis de població de 23 municipis; l’altre, el Pere Quart, que atén els Pallars –el Jussà i el Sobirà–, l’Alta Ribargorça i l’Alt Urgell, i porta el nom del Joan Oliver poeta, en reconeixement, perquè va ser un dels xofers del bibliobús del Servei de Biblioteques de la Generalitat al Front durant la Guerra Civil. Per Alins, Baix Pallars, Coll de Nargó, Espot, la Guingueta d’Àneu, Isona i Conca Dellà, Llavorsí, Organyà, Rialp, Ribera d’Urgellet, Salàs de Pallàs, Talarn, la Torre de Cabdella, la Plana de Mont-ros, la Pobleta de Bellveí, Barruera, Ribera de Cardós i Vilaller, hi passa el Pere Quart i hi presta els mateixos serveis que a Torregrossa ens ofereix la Biblioteca Maria Mercè Marçal: préstec de llibres, revistes, música, cinema i documentals a títol individual i, en forma de lots, a escoles o institucions altres del municipi, a més a més del préstec interbibliotecari i servei d’informació bibliogràfica. Vaig conèixer aquesta modalitat de biblioteca itinerant des de la direcció dels Serveis Territorials de Cultura de Lleida i va ser el que em va sorprendre més gratament de tots els serveis que ateníem. Sobretot, per la sensibilitat que Nati Moncasí i tot el seu equip hi tenien, en no deixar, amb els llibres, ningú, de cap municipi, enrere. Quin encert de reconeixement, aquest, a la Nati. Brindem-lo!