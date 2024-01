Gràcies per defensar Lluís Companys

Creat: Actualitzat:

SRA. DIRECTORA:

Li envio aquesta carta en agraïment per la divulgació que ha fet el seu diari dels fets reals i objectius, no pas mitificats ni tergiversats, sota la cavalcada dels Reixos del 1936 i l’afusellament de Joan Rovira Roure, alcalde de Lleida entre el 1935 i el 1936 i, des del 1932, diputat electe al Parlament de Catalunya. Soc neta del M.H.P. Lluís Companys i Jover, i, sincerament, la llegenda negra que plana sobre ell és possiblement superior a les barbaritats que es van divulgar a l’Espanya imperial per demonitzar-lo. Crec que explicar els esdeveniments històrics de forma objectiva, en el temps i el lloc precisos, implica no solament fer justícia, sinó mostrar una valentia molt necessària per afrontar el futur tenint presents els llegats exemplars i per evitar de tornar al passat dels avatars d’aquells anys tan convulsos.

És així que agraeixo a Teresa Ibars, a Jaume Barrull, a la secció local d’ERC de Lleida i a totes les persones que lluiten per la veritat perquè s’acabi, d’una vegada per totes, amb les aberracions, les difamacions i les malèvoles interpretacions que s’han dit i fet contra el meu avi.