Un equip que fa feina

SRA. DIRECTORA:

Aquest diumenge he vist jugar el meu net de titular d’un equip de futbol, l’Atlètic Club Bell-lloc. Un equip multicultural de joves de diverses ètnies, un dels molts somnis dels quals és jugar a futbol com a única sortida en la precarietat de la seva vida. Això m’ha sorprès gratament. Uns nois que com a molts dels joves del nostre país somien ser grans figures del futbol. Aquests, a més, volen ser estrelles per sortir de les penúries que porten a les seves motxilles i ser feliços evitant que l’enyorança dels seus els passi factura. Quines ganes hi posen, mare meva. Un equip que, a més a més de lluitar per jugar i entrenar- se cada setmana, aposta per la integració de joves amb poquíssims recursos, ja que ni tan sols es poden pagar la fitxa. Avui he sabut que persones com la Fàtima i el seu company que porten el xiringuito del camp de futbol de Bell-lloc i les famílies d’altres jugadors, juntament amb el Jonatan, l’entrenador, sustenten voluntàriament les despeses de la neteja de roba, fitxes dels jugadors, anar i portar els nois a Lleida i Tàrrega o la falta de pilotes que compren entre tots. També pinten les ratlles del camp els mateixos jugadors amb la Fàtima. El manteniment d’aquests voluntaris fa que aquest equip tingui continuïtat, tot i estar sota mínims.

Aquests joves desarrelats, sense les seves famílies a prop i que a part han de lluitar per la seva vida amb precarietat (alguns comparteixen casa i no tenen feina), juguen a futbol per tenir una possibilitat d’integrar-se i ser feliços, albirant els seus somnis, almenys per unes hores, amb la pinya de tot l’equip. Lluiten per fer-se un lloquet en la societat, ajudant-se entre ells i defensant amb humilitat i agraïment el poble de Bell-lloc, que els dona aquesta oportunitat de jugar. Els espònsors d’empreses i administracions no deuen conèixer Bell-lloc, un poble amb prou fama esportiva que avui llueix per la seva absència amb aquest camp de futbol tan abandonat. Avui 1-1 amb el Sudanell. Enhorabona, perquè ningú ha pres mal. Visca l’Atlètic Club Bell-lloc de futbol, un equip integrador i digne d’exemple.