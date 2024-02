La sequera més important del segle? No, us dono xifres!

Creat: Actualitzat:

Hi ha qui assenyala que estem davant l’episodi de sequera més important de la història i que, l’any passat, com va dir algun diari, ha estat el més càlid dels darrers 120.000 anys. Jo no tinc l’atreviment d’afirmar si aquesta darrera xifra és certa o no, però tampoc crec que ho tinguin els qui la van publicar. És cert que estem en sequera, i una sequera important. El que sí que puc assegurar és que el fet que estiguem davant l’episodi més important de sequera dels darrers anys és fals.

Per noticiar sobre la sequera es té solament en compte l’estat dels pantans. Durant molts mesos, Sant Ponç i la Llosa del Cavall van estar alliberant més aigua de la que entrava. L’estat dels embassaments és com l’estat d’un compte corrent, és a dir, indica la salut aqüífera o financera d’un espai que, evidentment, depèn de les entrades, però també de la gestió que es faci dels recursos. A la casa dels meus pares al Solsonès hi plou una mitjana de 595 litres per metre quadrat l’any.

El 2023 hi va ploure 370 litres per metre quadrat. L’any 2007 en va ploure 361, el 2005 en va caure 356, mentre que l’any 1998 en va precipitar 327. Encara podem fer un altre càlcul, i tenir en compte la sequera acumulada els anys anteriors per tenir més perspectiva. Doncs, bé, els anys 2021- 2023 han caigut 1.423 litres, els anys 1997-1999 en van caure 1.365, i els anys 2005-2007 en van caure 1.122.

Si avaluem aquestes xifres podem dir que, efectivament, estem davant d’un episodi important de sequera, sense cap mena de dubte, ara bé, no és la més greu dels darrers 30 anys. Faríem bé de preguntar-nos si no estem davant d’un episodi de gestió de l’aigua que es podria millorar.