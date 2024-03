Creat: Actualitzat:

Avui que tinc temps i plou, em dona per pensar i escriure, recordant els homes i les dones que estan entre la Franja i la Panadella. Uns 22 km de llarg per 95 km d’ample, un gran tros de terra, sempre hostil, emprenedora, sacrificada i solidària. La gent que hi ha estat, i que hi està, ha fet i fa de la mateixa terra una mansió, rica i plena d’esforços i sacrificis. La gent pagesa, amant del seu territori, defensora de la terra que ens dona la vida i que dona vida a molts d’altres, de vegades està poc compresa; de vegades, maltractada per alguns que no saben què és el camp, que estan plens de vida seca i d’horta. Les indústries, cooperatives, pagesos i pageses, entre tots, són un teixit fort, que s’encarreguen de l’oli, fruita, verdures, cereal, ramaderia, vi, ametlles... i de molta i molta burocràcia. Ara la gent del camp no calla, la gent de Lleida ja no calla. No som tants votants, els pagesos, com veïns, però som generosos com ho és la terra de la Franja a la Panadella, del Pirineu a les Garrigues. Doncs vigilem, perquè del més enllà hostes vingueren i de casa ens tragueren.