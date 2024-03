L’estafa del cotxe elèctric

Creat: Actualitzat:

L’administració em va dir que hi hauria facilitats i subvencions si em comprava un cotxe elèctric, però després de quatre complicadíssims tràmits telemàtics per demanar la subvenció, de fàcil, res. Ara, i passats gairebé dos anys, encara no he cobrat cap subvenció, ni pel cotxe amb el qual treballo, ni pel punt de càrrega instal· lat a casa meua. En fi, una eina per a la feina, el cotxe, que em vaig comprar confiant que tindria facilitats per a les subvencions se m’ha tornat un infern d’espera. Òbviament, la política i l’administració coneixen aquesta realitat que ells han creat amb les seves lleis. Sols desitjo una resposta que no tardi dos anys i que no sigui una excusa oliosa com sempre m’han fet.