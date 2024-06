Creat: Actualitzat:

Sento molt haver de reconèixer que tenia raó quan en la meva carta al director de fa uns mesos no veia clares les intencions del Força Lleida a l’hora de fer la fusió de l’equip femení CB Lleida amb el masculí Força Lleida. Van agafar el club sense cap cost, és més, pendents de cobrar alguna subvenció, i ara pretenen vendre la plaça de l’equip Lliga Femenina LF2 que tants esforços ha costat a les jugadores.

Després de 38 anys d’existència del CB Lleida, dels quals uns quants vaig formar part de la junta, amb els esforços de moltes persones per tirar-lo endavant i aconseguint anar pujant de categoria, no podem permetre malmetre tot aquest esforç.

Ajuntament i Diputació van donar suport a la fusió, per tant, entenc que ara tindran alguna cosa a dir en contra d’aquesta decisió que vol fer desaparèixer el referent de bàsquet femení de la nostra ciutat, en què s’emmirallen les nostres nenes. Aquest equip va rebre el premi Ellas Son De Aquí per ser un club 100% femení, per aconseguir l’ascens a copa femenina Catalunya la temporada 2016/17, premi que els va servir per seguir lluitant i així aconseguir l’ascens a LF2.

Moltes empreses de la ciutat que donen suport als nostres equips creuen en aquestes noies i més que s’hi afegiran, no en tinc cap dubte, entenc que les nostres principals entitats, Ajuntament i Diputació, també ho faran. Nosaltres creiem en l’esport femení, no pot ser d’altra manera, igualtat de condicions per a tothom.