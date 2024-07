Creat: Actualitzat:

Llegia l’altre dia que el Francesc Caballero Garcia deia que Lleida és ara millor que fa un any. Que amb l’actual alcalde, Fèlix Larrosa, Lleida és una ciutat culturalment viva, on s’aposta per l’habitatge, on la neteja i la seguretat són qüestions serioses, que es reformarà la rambla Ferran.

Sap, senyor Caballero, que la majoria dels seus projectes que vostè esmenta són fruit de molts anys i governs anteriors d’altres colors polítics. No voldrà pas, vostè, faltar a la veritat i apropiar-se –per al seu partit– mèrits d’altres partits? Però de debò em diu que a Lleida anem pel bon camí?

Dia sí dia també surten notícies de robatoris, apunyalaments, fets delictius. A Ciutat Jardí, a la Mariola, a la Bordeta, a l’Horta i a tots els barris de la ciutat. Això és la “gestió seriosa de la seguretat”? I pel que fa a la neteja, com pot tenir tanta barra de dir que Lleida està més neta? Camina vostè pel carrer o té ulleres amb els vidres tintats?

Crec que com a ciutadans, en lloc de ser els publicistes oficials del socialisme a Lleida, també hauríem de ser crítics i proactius amb el Govern, sigui qui sigui. Però suposo que per a Lleida ja està bé. I no, senyor Caballero, obri els ulls: a Lleida no anem bé.