Un abocador d’escombraries al mig de la zona alta de Lleida ciutat

Vull cridar l’atenció un cop més sobre l’incivisme a la nostra ciutat, concretament tenim un solar bastant gran, situat al començament del carrer Alfred Perenya, que, a causa de la desídia tant de la propietat com d’aquest ajuntament, s’ha convertit en un abocador d’escombraries de tota mena, cartons, ampolles, bosses de bolquers, envasos, tota mena de porqueria que la gent bruta i guarra de la nostra ciutat llença allà. També de vegades alguns indigents munten unes tendes de campanya i s’hi instal·len uns dies, deixant cada dia més deixalles afegides a les que hi havia abans. A més a més, la tanca d’aquest solar està mig arrencada en un punt concret, per poder entrar més fàcilment, i seguir deixant- hi més escombraries dins, inclosos tota mena d’excrements humans. El dia que el vent sigui una mica fort, part d’aquesta tanca volarà, i pot causar greus ferides a qui agafi pel mig. Llavors l’ajuntament segurament dirà que no en sabia res, de tot això. Els cotxes de la guàrdia urbana passen contínuament per aquest lloc, naturalment veuen la tanca, però no fan res; si baixessin del cotxe, podrien veure també totes les deixalles i la porqueria que s’acumula dia a dia, però no baixen del vehicle. Així doncs, hem de concloure que tenim la ciutat que ens mereixen, jo soc jubilat i cada any que passa veig més brutícia, no només al meu barri, a tota la ciutat.