La Pobla de Segur i Josep Borrell

El passat dia 16 de setembre el diari SEGRE publica la notícia que la Pobla de Segur eliminava tota referència a Josep Borrell, basant-se en unes declaracions de l’alcalde Marc Baró. Tant pel que fa a aquestes declaracions i a la mateixa notícia, hi voldria fer algunes consideracions. El que va desaparèixer l’any 2017 va ser una placa de la inauguració de l’escollera per part del ministre Borrell i Narcís Balagué, llavors alcalde de la Pobla. No han pogut eliminar cap referència, ja que algú ja ho va fer l’any 2017. Mai hi ha hagut cap placa amb el nom del passeig Josep Borrell Fontelles. A la consulta que va organitzar l’equip de govern de l’ajuntament d’ERC pel canvi de nom del passeig, amb un cens de 2.200 persones, van anar a votar 322, dels quals 250 van optar pel canvi de nom, és a dir encara no un 12% del cens.

A l’acta de l’ajuntament de 7 de setembre de 2018, en què s’inicia la proposta del canvi de nom del passeig, diu que “alguns poblatans i poblatanes van mostrar el seu rebuig per tenir un passeig del nostre poble amb el nom de Josep Borrell” i l’alcaldessa accidental diu que el motiu és que “el Sr. Josep Borrell va fer una burla de mossèn Rafel i el va comparar amb el Sr. Oriol Junqueras”. Tothom sap que les paraules de Josep Borrell no van ser que calia desinfectar Catalunya, sinó que caldria desinfectar ferides.

Val a ressaltar que hi ha hagut personalitats de la política com el conseller Ignasi Farreres (e.p.d) i Luis Cuesta, actual Secretari d’Estat d’Exteriors, tots dos vinculats a la Pobla, que es van manifestar públicament en contra del canvi de nom. Finalment cal dir que som molts els poblatans orgullosos de tenir un polític fill de la Pobla com Josep Borrell i que és llastimós que, per comportaments sectaris, s’hagi arribat a menysprear un poblatà conegut i apreciat mundialment.