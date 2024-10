Rovellons i diari SEGRE

Creat: Actualitzat:

Benvolgut equip del SEGRE. Hem llegit amb interès el vostre article sobre l’abundància de rovellons al Port del Cantó. Com a veïns de la zona, volem oferir una perspectiva diferent i més crítica.

És cert que al Port del Cantó es poden trobar rovellons, llenegues i altres bolets deliciosos, però aquests tresors micològics no són exclusius d’aquesta zona. A tota la comarca de l’Alt Urgell, el Principat d’Andorra i altres comarques properes, també es poden trobar bolets en abundància.

Promoure una única zona com a “aposta segura” no només és injust, sinó que també contribueix a la massificació i la degradació d’aquests espais naturals. A més, existeixen protocols per a la recollida de bolets que molts visitants semblen ignorar. És frustrant veure com el nostre entorn es deteriora per la manca de respecte i consciència ambiental dels visitants. A més, ha començat la temporada de caça, cosa que afegeix un altre nivell de preocupació per a nosaltres.

Quan sortim a passejar, el que normalment ens emportem a les nostres motxilles són llaunes, plàstics i un sense fi de deixalles que recollim pel camí. Aquesta situació és insostenible i necessita una solució urgent. Cal destacar que el Port del Cantó és una zona geològicament molt interessant i compta amb espais protegits que mereixen ser respectats i preservats.

La seva riquesa natural i geològica no només és un tresor per als residents, sinó també per a la ciència i la conservació del medi ambient. La carretera N-260, que esmenten, és una veritable aventura diària per a tots nosaltres. Entre les carreres de cotxes d’alta gamma, motos, ciclistes i caravanes aparcades en qualsevol lloc, circular per aquesta carretera és tot un desafiament.

Quan plou, la visibilitat és nul·la, cosa que augmenta encara més el perill. En resum, apreciem la promoció de la nostra bella regió, però també demanem una mica de consideració i respecte per als que vivim aquí i pel nostre entorn natural. No necessitem més turisme massiu que només porta problemes i degradació. El que necessitem és una gestió responsable i sostenible que protegeixi els nostres boscos i la nostra manera de viure.