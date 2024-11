Sobre l’accident mortal d’un ciclista a Sudanell

Creat: Actualitzat:

L’altre dia em van comentar que agents de l’àrea d’educació i formació viària de la Regió dels Mossos a Ponent van fer una xerrada als meus companys del Club Ciclista Terraferma. Em sembla increïble que uns senyors que es dediquen a fer xerrades sobre la seguretat viària tinguin la poca vergonya de dir públicament que el ciclista que va perdre la vida al pont de Sudanell no respectava la distància de seguretat amb el ciclista que anava al davant, que era jo. Quin poc respecte per la persona que va morir, per la família i per tots els que estimàvem el Manel!

És que aquests Mossos no s’han llegit l’article 54 que afecta els ciclistes quan circulen per la carretera? En aquest accident el meu amic no és culpable de res. De res! Ja vaig haver de suportar el muntatge que van fer els Mossos a la reproducció de l’accident un dia d’octubre, quan la posició del sol n’és una altra que al mes d’agost, sobre un pont ja sense canyes i arreglat i amb uns ciclistes que ja sabien on era l’objecte. Però quina estupidesa és aquesta? Dediqueu- vos a denunciar amb noms i cognoms els responsables que les vies no estiguin en condicions. Perquè hi ha accidents que no es poden evitar, però aquest es podia haver evitat.