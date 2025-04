Queixa per tracte rebut en una trucada telefònica

Creat: Actualitzat:

Vull expressar la meva queixa del tracte rebut durant una trucada telefònica al centre Applus de Fonolleres el dia 18 de març. La meva intenció era sol· licitar un canvi d’hora per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) del meu camió, ja que per motius de força major no podia assistir- hi a l’hora assignada. Concretament, el motiu era la defunció de la meva mare.

Cap allà les dotze vaig trucar al centre Applus de Fonolleres i la persona que em va atendre em va informar de manera abrupta i sense cap mena d’empatia que no hi havia hores disponibles per canviar la cita i que l’única opció era presentar- me a l’hora assignada o perdre la cita. Quan li vaig insistir que no podia assistir per la defunció de la meva mare i li vaig demanar si era conscient de la seva resposta, va acabar penjant-me el telèfon sense cap altra explicació. Davant aquesta manca de sensibilitat, vaig trucar a la central d’Applus. La persona que em va atendre en aquesta segona trucada va mostrar una actitud totalment diferent: va expressar el seu condol per la meva pèrdua i em va recomanar buscar hores lliures en un altre centre, cosa que finalment vaig fer. Considero que el tracte rebut en la primera trucada va ser totalment inadequat i mancat d’empatia. Com a client, espero un tracte professional i respectuós, especialment en situacions personals delicades com aquesta.