Democràcia, amb respecte i rigor! Resposta a l'article de l'Alberto Velasco
Els i les socialistes de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran, davant de la columna d’opinió del senyor Albert Velasco a SEGRE sota el títol En Jan i en Cris, així com enfront dels insults, desqualificacions i amenaces que l’alcalde de Cervera i senador, Jan Pomés, ha rebut a posteriori, volem manifestar el nostre contundent rebuig i indignació pels fets esdevinguts, arran tant d’informacions falses com de l’article esmentat.
Dit a l'Ull
En Jan i en Cris
Alberto Velasco
Al mateix temps, la Federació del PSC de les terres de Lleida mostrem tot el suport i solidaritat amb l’alcalde i senador Jan Pomés, amb la seva parella Chris i amb totes les persones que han viscut o puguin viure situacions similars per part de persones que, ja sigui públicament o de manera anònima, falten al respecte i fan ús dels diversos canals digitals per insultar i/o amenaçar.
Lamentem que en l’espai de què disposa el senyor Velasco al diari SEGRE s’hagi donat a entendre un vot o voluntat de vot que mai s’ha donat, així com el to despectiu, ratllant l’homofòbia, amb el qual tracta qüestions personals. Com a societat no podem permetre que, sota la llibertat d’expressió, es falti al respecte i es propiciïn faltes de respecte i amenaces. Si creiem realment en una societat democràtica, escrits com l’esmentat o la divulgació de fake news no ajuden a construir una societat més plural i diversa. En veiem molts exemples als Estats Units, a Europa, a Espanya i a Catalunya.
Els i les socialistes seguirem treballant perquè entorn de totes les qüestions que afecten la ciutadania hi hagi un debat serè i respectuós. Els discursos d’odi mai poden ser el camí i cal combatre aquesta manera de fer política. Defensem la democràcia des del rigor i el respecte!