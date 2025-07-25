Comunicat FAVLL Seguretat
La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, amb l’assessorament del seu servei jurídic, està estudiant personar-se com a acusació popular a la causa pels robatoris amb incendi que van ocórrer a l’Horta. Estem molt “sorpresos” amb les recents discrepàncies judicials. No s’entén!
La FAVLL –amb les seves comissions de l’Horta i de Seguretat– ve desenvolupant des de fa molt de temps una tasca constant, de prevenció, de col·laboració però, sobretot, reivindicativa, per tal d’assolir els nivells de seguretat que des de les AV demandem i necessitem. I també, com malauradament ha succeït recentment a l’Horta, d’acompanyament i assistència a les víctimes, ja que és un requisit fonamental en una societat democràtica.