Carta a Josep Solsona: Que la terra et sigui lleu!
Vaig conèixer en Josep Solsona l’any 2006, el vaig entrevistar pel TFB de lesions esportives, un home amb idees clares i el do de la paraula, amb caràcter i criteri. Anys més tard ens vam retrobar a Junts, on vam fer amistat, l’esport i la política eren dues de les nostres passions. Ell havia arribat ben amunt en tot plegat.
La vida li va fer un gir, un gir espantós que ni sé ni he de valorar. Família, política, feina, i fins i tot l’esport, se li va girar tot en contra. Les causes, ara, ja són el menys important.
De vegades les persones tenim alts i baixos, la seva personalitat i el seu caràcter que tant l’havia ajudat a aconseguir-ho tot i estar al capdamunt de la vida, temps més tard li va acabar jugant una mala passada i es veia enfonsat.
Coses de la vida, les nostres depressions van coincidir en el temps, i ens va fer seure a la mateixa sala d’espera. Perquè un dia estem bé i a l’altre no ho sabem, i quan ho volem saber potser ja és massa tard. I quan no estàs bé ho mires tot amb unes altres ulleres que et fan veure-ho tot més fosc, i és una espiral que es fa immensa, i necessites treball i ajuda per digerir-ho tot.
Fa uns 10 dies em va preguntar que quan tancàvem la Xurreria, per passar-hi a fer un mos, però no va poder passar-hi, i ja no em va respondre. Ens quedarà pendent aquest mos, amic Solsona, però juro que no deixaré mai més un mos pendent amb ningú. Vull dir als meus amics i coneguts que aquí estic, que si necessiten ajuda, parlar, un riure, un respir... el que sigui! Que hi ha professionals que fan molt bé la seva feina, psicòlegs, psiquiatres, coaches, terapeutes, però de vegades solament necessites fer un mos.
La gent es pensa que el suïcidi és de covards, i no! El meu psiquiatre em va dir que jo no em suïcidava perquè era un covard, i que aquesta covardia en el fons significava voler continuar endavant. S’ha de ser molt valent, massa! Però jo hauria preferit que fossis un covard com jo mateix, amic Solsona.
Envio des d’aquí el meu condol a tota la família.