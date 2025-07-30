OBITUARI
Troben mort als 43 anys Josep Solsona, l’exalcalde de Puigverd de Lleida
Josep Solsona es va suïcidar ahir als 43 anys. Va perdre l’alcaldia per una moció de censura després de ser detingut per una causa que va ser arxivada.
Josep Solsona, exalcalde de Puigverd de Lleida, va morir ahir als 43 anys d’edat. Solsona s’hauria tret la vida i els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de les diligències d’investigació.
Solsona, mestre de professió, va ser alcalde fins a l’1 de juliol del 2024, quan va perdre el càrrec en una moció de censura. Va ser després que el març del mateix any fos detingut pels Mossos d’Esquadra pels suposats delictes de violència de gènere en l’àmbit familiar contra la seua exparella, agressió sexual a una menor d’edat i coaccions a una docent. Totes les causes penals han estat arxivades.
Junts, el partit que representava, el va suspendre de militància per la investigació judicial. Úrsula Barrufet el va rellevar en el càrrec i la moció de censura va comptar amb el suport d’ERC i el PSC. Just un any després del seu arrest va ser acusat d’assetjament laboral per la secretària municipal. Dies després aquest fet va desencadenar una baralla en el ple de l’ajuntament.
Solsona havia arribat a l’alcaldia de Puigverd el 2019 per Junts, precisament arran d’una moció de censura contra la llavors alcaldessa d’ERC, Sandra Barberà.
Després dels comicis del 2023 va repetir al capdavant del consistori. “Les denúncies m’han costat el càrrec com a alcalde, la salut i fins i tot la meua vocació com a docent”, va afirmar Solsona al febrer, que va definir com un “calvari” el temps transcorregut entre la seua detenció i la petició d’arxivament de l’última causa.
Va provar de reincorporar-se a la seua professió com a professor de Primària en una zona escolar rural, algunes famílies s’hi van oposar i va quedar allunyat de les aules.