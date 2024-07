La moció de censura destitueix Josep Solsona com a alcalde de Puigverd de Lleida

El fins ara alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, ha estat destituït aquest migdia en prosperar la moció de censura que van presentar contra ell tres regidors de Junts, les tres d’ERC i l’únic edil del PSC. Úrsula Barrufet, de Junts, el va rellevar a l’alcaldia i iniciarà el seu govern en minoria. Tanmateix, la nova alcaldessa va deixar la porta oberta a formar una aliança per governar en el futur.

La censura es va aprovar després que els regidors de Junts expulsessin Solsona i l’únic regidor del partit que li brindava suport del grup municipal. El fins ara alcalde estava a més suspès de militància des de la seua detenció el passat 8 de març.

Solsona va afirmar que "qüestions personals" han pesat en la decisió de presentar una moció de censura contra ell. La portaveu d’ERC, Sandra Barberà, va respondre que els veïns "no volen un alcalde amb greus causes pendents amb la justícia". Des de la detenció de Solsona, s’han sobresegut les causes contra ell per amenaces i maltractament, si bé Fiscalía ha sol·licitat obrir aquesta última, i s’investiga una acusació contra ell per abús d’una menor.

Aquesta és la segona moció de censura a Puigverd de Lleida en dos anys. La primera, presentada el 2022, va destituir a Barberà, llavors alcaldessa d’ERC, i va donar l’alcaldia a Solsona, que guanyaria després les eleccciones municipals de 2023.